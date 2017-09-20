لنوفمبر المقبل.. تأجيل الحكم على 9 متهمين بالتظاهر في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي :

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم على 9 متهمين، في أحداث تظاهر بدون ترخيص، إلى يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل.

وقالت مصادر قضائية، إن المحكمة قررت استمرار حبس المتهمين، لحين النطق بالحكم، حيث كانت تعاد إجراءات محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جديدة، بعد أن كان محكومًا عليهم في شهر سبتمبر من عام 2015 بالسجن المشدد 15 عامًا، ضمن 18 متهمًا، صدر عليهم نفس الحكم.