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بالصور.. مدير أمن العاصمة يقود عملية تأمين الجزيرة تزامناً مع مران الأهلي

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن العاصمة يقود عملية تأمين الجزيرة تزامناً مع مران الأهلي

05:43 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

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"أبناء مساجين".. قصص مأساوية لأطفال ولدوا وآباؤهم خلف القضبان

كتب – فتحي سليمان:

قاد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وقيادات مباحث العاصمة، عملية تأمين منطقة الجزيرة، تزامنًا مع توافد جماهير الأهلي على مدرجات ملعب "التتش" بالجزيرة لحضور مران الفريق الأخير مساء اليوم قبل سفره إلى تونس لملاقاة الترجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل، على ملعب رادس، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وأشرف مدير الأمن واللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء محمود أبو عمره، نائب مدير المباحث وبعض قيادات الأمن بالعاصمة.

يُذكر أن الأهلي يطير إلى تونس في الثامنة صباح غد، الخميس، استعدادًا لمواجهة الترجي، علما أن موقعة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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مصراوي Masrawy

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