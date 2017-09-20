السيسي يدعو لإنشاء "آلية مؤسسية" لحل النزاعات في العالم

كتبت – هدى الشيمي:

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنشاء آلية مؤسسية بين الأطراف المتنازعة تضم أعضاء من مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول لحل الأزمات في العالم.

وطالب الرئيس السيسي خلال كلمته بقمة مجلس الأمن لعمليات حفظ السلام، الأمم المتحدة، الالتفات للمنظمات الإقليمية ودعمها والتعاون معها مثل الجامعة العربية، مؤكدًا دعوة مصر للمجتمع المدني لمساندة جهود تسوية النزاعات.

وأضاف: " مصر حرصت على تبنى استراتيجية جديدة لتعديل عمل قوات حفظ السلام، وعلى المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لتسوية النزاعات في العالم".