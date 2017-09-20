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أمريكا تساعد مسلمي الروهينجا بـ32 مليون دولار

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أمريكا تساعد مسلمي الروهينجا بـ32 مليون دولار

05:24 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

أمريكا تساعد مسلمي الروهينجا بـ32 مليون دولار

الروهينجا

واشنطن- (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، الأربعاء، إن الولايات المتحدة قررت زيادة مساعداتها الإنسانية لمساعدة مسلمي الروهينجا الفارين من ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة بمبلغ 32 مليون دولار.

وستكون هذه المساعدات متاحة أيضا للنازحين داخليا فى ولاية راخين فى ميانمار، ليصل اجمالى المساعدات الامريكية للمتضررين من الأزمة إلى 95 مليون دولار هذا العام.

وتسببت حملة عسكرية فى راخين فى نزوح 421 ألف شخص من مسلمي الروهينجا، من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى بنجلاديش منذ 25 أغسطس، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة.

وستستخدم هذه الأموال لتوفير المأوى الطارئ والغذاء والرعاية الصحية والمياه والنظافة الصحية وغيرها من الاحتياجات لأكثر من 400 ألف نازح.

وقالت الوزارة "إنها تعكس التزام الولايات المتحدة بالمساعدة فى معالجة حجم المعاناة غير المسبوقة والاحتياجات الإنسانية العاجلة لشعب الروهينجا"، مشيدة بكرم بنجلاديش فى استقبال اللاجئين وتقديم المساعدات.

جاء هذا الاعلان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة فى نيويورك، حيث تعتبر الأزمة من بين القضايا الملحة التى تواجه زعماء العالم.

ودعت الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى السماح للمساعدات الانسانية بالوصول إلى المحتاجين، كما دعت الدول الأخرى إلى المساهمة فى جهود المساعدات.

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