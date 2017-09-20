محافظ الإسكندرية يحيل مدير إدارة العامرية التعليمية للتحقيق

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإحالة كل من مدير إدارة العامرية التعليمية، ومدير مدرسة العزة الابتدائية وعددا من المدرسين بالمدرسة للتحقيق وإيقاف الحوافز المالية.

وكان المحافظ، كلف إدارة التفتيش بالمحافظة ومعاونه لشؤون التعليم بعمل حملات تفتيش مفاجئة على المدارس للوقوف على حالتها ومدى استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ورصدت الحملات التفتيشية على مدرسة العزة الابتدائية، التابعة لإدارة العامرية التعليمية، تغيب مدير المدرسة وحضور 5 فقط من طاقم العمل بالمدرسة البالغ عددهم 30 فرد، بالمخالفة لقرار المحافظ بعدم التغيب في الأسبوع الذي يسبق الدراسة.

وتبين من خلال التفتيش عدم وجود أمن على البوابات، وتهالك مبنى المدرسة ووجود عطل في محول الكهرباء المغذي للمدرسة، وعدم وجود أخصائي المكتبة، ووجود عطل في أجهزة الكمبيوتر حيث يعمل جهاز 1 من أصل 3 أجهزة، بالإضافة إلى سوء حالة الحمامات والفصول بشكل عام.