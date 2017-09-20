الأمن العام: تنفيذ نصف مليون حُكم قضائي متنوع على مدار 15 يوما

كتب - علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة – التي تم شنها على مدار 15 يومًا، عن تنفيذ 521 ألفا و622 حكما قضائيا متنوعًا، شملوا تنفيذ ألفين و864 حكما جنائيًا، و186 ألفا و677 حكم حبس جزئي، و35 ألفا و20 حكم حبس مستأنف، و231 ألفا و 942 حكم غرامات، و65 ألفا و119 حكم مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.