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مسنون بالمسدسات وعلى "الزحاليق" في يوم ترفيهي: "ضحكتكم سر سعادتنا"

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مصراوي Masrawy

مسنون بالمسدسات وعلى "الزحاليق" في يوم ترفيهي: "ضحكتكم سر سعادتنا"

05:04 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

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المنيا ــ ريمون الراوي:

بعدما أحدثه اليوم الترفيهي لمطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، من أثر جيد على المسنين واحتفاء السوشيال ميديا ومختلف وسائل الإعلام به، نظمت خدمة المرضى بكنيسة الشهيد أبسيخيرون القليني بالبيهو التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، النادي الصيفي للمسنين والمرضى تحت شعار "بكرة أحلى".

تضمنت فقرات الحفل الختامي الذي أقيم بساحة كنيسة الشهيد أبسيخيرون القليني بالبيهو، فقرات رسم وتلوين، وفقرة التزلج على "الزحاليق" المطاطية، ثم Color festival وانتهت بفقرات تصوير في الإطارات الملونة من "الفوم براويز"، التي تحمل شعار اليوم "بكرة أحلى"

وقال القس يوليوس شحاتة، مسؤول الخدمة، إن مجموعة من خدام كنيسة قرية البيهو قرروا استعادة الفرحة للمسنين والمرضى، وذلك تحت رعاية الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، فقاموا بتنظيم يوم ترفيهي أسبوعي لنحو 150 مسن ومريض، واستأجروا السيارات لنقلهم لنادي العهد الجديد التابع لمطرانية سمالوط بمدينة سمالوط، وتحملوا مشقة نقل المسنين والمرضى بمختلف حالاتهم.

ولفت أحد الخدام القائمين على خدمة "المسيح المتألم" بكنيسة الشهيد أبسيخيرون القليني بالبيهو، إلى أنه للمرة الأولى على مستوى الإيبارشيات يتم إقامة نادي صيفي ترفيهي أسبوعي للمخدومين المرضى والمسنين، وقد لاقى استحسان وفرحة كانت تنسى الخدام كل أتعابهم.

واختتم حديثه إننا كخدام ورعاة الخدمة القمص بيشوي رسمي، والقس يوليوس شحاتة نرفع شعار واحد هو "ضحكتكوا سر سعادتنا".

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