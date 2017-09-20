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السيسي: مصر من أولى الدول المشاركة بعمليات حفظ السلام

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مصراوي Masrawy

: من أولى الدول المشاركة بعمليات حفظ السلام

05:14 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

السيسي: مصر من أولى الدول المشاركة بعمليات حفظ السلام

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت – هدى الشيمي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر من أولى الدول المشاركة بعمليات حفظ السلام، مؤكدًا أن حفظ السلام ليس بديلًا عن الجهود الدبلوماسية الوقائية ورأب الصدع الاجتماعي.

وطالب الرئيس السيسي خلال كلمته بقمة مجلس الأمن لعمليات حفظ السلام، اليوم الأربعاء، بعدم فرض أنماط أو نظم معينة على الدول التي تشهد نزاعات ومراعاة سيادتها وخصوصياتها.

وأضاف: "دور الأمم المتحدة لا يجب أن يكون بديلا عن الحكومات، كما أن مسؤولية حفظ الأمن لا تقع على عاتق مجلس الأمن فقط، بل عن طريق المنظمات الدولية المعنية"، مشديًا في هذا الإطار بجهود سكرتير عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، في عمليات حفظ السلام.

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مصراوي Masrawy

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