بمواصفات عالية.. أفضل 5 سيارات «هاتشباك» في معرض «فرانكفورت»

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دائمًا ما كانت السيارات الهاتشباك خيارًا شعبيًا للجميع حول العالم، وفي معرض "فرانكفورت الدولي للسيارات، الذي يقام حاليًا بألمانيا ويستمر حتى 24 سبتمبر الجاري، عرضت عدة شركات أنواعًا مختلفة من السيارات الهاتشباك، نستعرض أفضل 5 منها، وفقًا لما ذكره موقع carwale المعني بالسيارات..

1- سوزوكي سويفت

قدّمت شركة "سوزوكي" اليابانية نسخة جديدة هاتشباك من سيارتها "سوزوكي سويفت"، والتي كانت ضمن قائمة الأعلى مبيعًا في تاريخ الشركة اليابانية لعدة سنوات، إضافة إلى تصميمها الجذاب، يمكن الاختيار بين محرك يعمل بالديزل أو آخر يعمل بالبنزين.

وتألقت الشركة اليابانية في المعرض كذلك بطرح نسخة جديدة "سويفت سبورت"، وهي أخف وزنًا بنحو 80 كيلوجرامًا عن الجيل السابق من السيارة، كما أنها تأتي بمحرك سعته 1.4 لتر، بقوة 138 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك أو يدوي مزود بـ6 سرعات مختلفة.

2- فولكس فاجن بولو

كشفت شركة "فولكس فاجن" الألمانية عن الجيل الجديد من سيارتها "بولو"، ويدعى "بولو بيتس"، Polo Beats، ويأتي الموديل الجديد بخمسة أبواب، ويشبه التصميم الجديد إلى حد كبير السابق، مع تغييرات بسيطة، فهي أطول بنسبة 94 ملم، وأكبر في المساحة الداخلية بنسبة 25%، وتأتي بخيارين من المحركات، أحدهما 3 سلندر بسعة 1.0 لتر قوته 115 حصان، والثاني محرك 4 سلندر بسعة 1.5 لتر، قوته 150 حصان.

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وقدّمت "فولكس فاجن" في المعرض أيضًا سيارتها الجديدة "بولو GTI"، التي ستأتي بأربعة أبواب، وتعمل بمحرك 4 سلندر بسعة 1.8 لتر، قوته 187 حصان، ويصل عزم الدوران إلى 250 نيوتن متر، كما أنها تأتي بناقل حركة يدوي وأوتوماتيك.

3- هوندا جاز

طرحت شركة "هوندا" اليابانية في المعرض الدولي النسخة الجديدة من سيارتها الهاتشباك "جاز 2018"، وتأتي بمحرك 4 سلندر سعته 1.5 لتر بقوة 130 حصان يعمل بالبنزين.

4- رينو ميجان RS

أزاحت شركة "رينو" الفرنسية الستار عن الجيل الثالث من سيارتها "ميجان" في معرض فرانكفورت الدولي، ويأتي الجيل الجديد بنظام توجيه رباعي العجلات وخيارين للإرسال، مع محرك سعته 1.8 لتر بقوة 276 حصان.

5- هيونداي i30 N

عرضت شركة "هيونداي" الكورية سيارتها الرياضية الجديدة i30 N في المعرض الدولي، ويأتي بمحرك 4 سلندر سعته 2 لتر، تصل قوته إلى 247 حصان، ويصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة في زمن 6.4 ثانية فقط.