نائب محافظ الشرقية: الدولة تحارب 5 آلاف إرهابي بسيناء (صور)

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كتب – إسلام عبدالخالق

قال اللواء سامى سيدهم، نائب محافظ الشرقية، إن عدد الإرهابيين الموجودين في سيناء أكثر من 5 آلاف متطرف.

وأضاف سيدهم، خلال كلمته بمؤتمر «المرأة المصرية صانعة السلام.. معًا ضد التطرف والإرهاب» الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالشرقية، اليوم الأربعاء، أن عدد الإرهابيين في سيناء منذ 4 سنوات كان يُقدر بنحو 1500 تكفيري، إلا أن العدد أخذ في الزيادة، حتى وصلوا إلى أكثر من 5 آلاف تكفيري.



وأشار نائب محافظ الشرقية، إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسي استعان بنحو 500 تكفيري للإقامة بسيناء إبان فترة حكمه للبلاد، لافتًا إلى أن أغلب تلك العناصر التكفيرية من جنسيات أجنبية، وأن الدولة لا تألو جهدًا في حربها على الإرهاب ونبذ كل مظاهر العنف، وإعادة تعمير سيناء من جديد.

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يذكر أن فرع المجلس القومي للمراة بالشرقية، برئاسة المهندسة سامية عسل، مُقررة الفرع، نظم اليوم الأربعاء، مؤتمرًا بعنوان «المرأة المصرية صانعة السلام.. معًا ضد التطرف والإرهاب» وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، تحت رعاية اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية.