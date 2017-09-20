بالصور.. إقبال على خطوط "المصرية" بالسويس.. ومواطنون: الباقات أرخص

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السويس - حسام الدين أحمد:

توافد مئات المواطنين على سنترال السويس الرئيسي، والسنترال الدولي لشراء خطوط المحمول "WE" الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، والتي تباع بسعر 15 جنيها.

واستقبل سنترال السويس الرئيسي اليوم الأربعاء، أكثر من 350 مواطنا لشراء الخطوط، في ثاني أيام فتح الباب لشراء الخطوط، بينما بلغ عدد المترددين على سنترال السويس الدولي بشارع الجيش أكثر من 250 مواطنًا حتى الرابعة عصرا.

وسأل بعض المواطنين عن خطوط الأرقام المميزة، إلا أن موظف خدمة العملاء أفاد بأنه يتم حجزها من موقع الشركة، ولم يتم طرحها بعد في الفروع ومنافذ البيع، وسيتم إعلام كل من حجز بذلك بموعد ومكان استلامه بحسب محل إقامته المقيد في طلب شراء الخط المميز.

"الخط سعره رخيص.. والباقات أرخص" يقول مصطفى أسامة، عقب شراءه خط يبدأ برقم 0155، وقال إن موظف الخدمة عرض عليه قائمة ورقية بأرقام الخطوط فاختار رقمه.

ويضيف مصطفى الذي يعمل بأحد موانئ السويس، أنه يعاني من سوء التغطية لشبكة هاتفه، داخل موقع العمل بالميناء، وسوف يجرب قوة الشبكة للخط الجديد، وإذا كانت أفضل سيحول خطه من شركة الاتصالات القديمة للشركة الجديدة.

أما نسرين سعيد، طالبة بكلية آداب فترى أن الشبكة الجديدة، توفر باقات إنترنت ودقائق بأسعار أفضل مما تقدمه الشركات الثلاث القديمة، خاصة أنها تستهلك بيانات الهاتف كثيرا خلال تواجدها بالجامعة ففضلت شراء الشبكة الجديدة التي تدعم خدمة "4G"، والتي أعلنت عنها أيضا شركات المحمول الثلاث لكن لا تشعر بفارق في سرعة الإنترنت مع ظهور علامة 4G أعلى الشاشة.