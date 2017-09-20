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المسطحات تنقذ أحد المواطنين أثناء محاولته الانتحار في النيل

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مصراوي Masrawy

المسطحات تنقذ أحد المواطنين أثناء محاولته الانتحار في النيل

04:36 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

المسطحات تنقذ أحد المواطنين أثناء محاولته الانتحار في النيل

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في إنقاذ أحد المواطنين حال محاولته الانتحار في مياه نهر النيل من أعلى كوبري الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة.

كانت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين المسطح المائي لنهر النيل خلال مرورها لتفقد الحالة الأمنية بالمسطح المائي بدائرة قسم شرطة إمبابة، لاحظت سقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبري الساحل محاولاً الانتحار، وقامت القوات على الفور بالإسراع نحوه وتمكنوا من إنقاذه وانتشاله قبل غرقه، حيث تبين أنه يدعى "محمد.س"، 25 سنة، عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة القناطر بالقليوبية، وأنه في حالة نفسية سيئة ويهذي بكلمات غير مفهومة، وتم نقله للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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