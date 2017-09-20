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النائب العام يتوجه لإسبانيا لتعزيز التعاون القضائي

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مصراوي Masrawy

النائب العام يتوجه لإسبانيا لتعزيز التعاون القضائي

04:34 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

النائب العام يتوجه لإسبانيا لتعزيز التعاون القضائي

كتب- أحمد أبوالنجا:
غادر المستشار نبيل صادق النائب العام مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، متوجهًا إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

ويوقع النائب العام -خلال زيارته، مذكرة تفاهم مع نظيره الإسباني لتعزيز التعاون القضائي والقانوني بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الإسبانية، وتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابتين.

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