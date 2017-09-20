النائب العام يتوجه لإسبانيا لتعزيز التعاون القضائي

كتب- أحمد أبوالنجا:

غادر المستشار نبيل صادق النائب العام مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، متوجهًا إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

ويوقع النائب العام -خلال زيارته، مذكرة تفاهم مع نظيره الإسباني لتعزيز التعاون القضائي والقانوني بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الإسبانية، وتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابتين.