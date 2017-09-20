الآثار: انتهاء أعمال إنشاء "متحف سوهاج" أواخر العام الحالي

كتبت - نسمة فرج:

قالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إنه تم وضع خريطة عمل مع تحديد مدة زمنية محددة بما يضمن الانتهاء من أعمال إنشاء متحف سوهاج القومي في الوقت المحدد له نهاية العام الحالي، وبدء العرض المتحفي بداية العام المقبل تمهيدا لافتتاحه.

جاء ذلك خلال تفقدها اليوم الأربعاء للمتحف، يرافقها العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، واستشاري المشروع، وعدد من أعضاء الشركة الوطنية للقوات المسلحة والمسند إليها أعمال المشروع، ومدير منطقة آثار سوهاج.

وأوضحت إلهام صلاح، أن الهدف من هذه الجولة هو دفع حركة العمل بمشروع المتحف وإزالة أي معوقات تحول دون الانتهاء منه، مضيفة أنه تم أيضا الاتفاق على تحديد مسار للزيارة داخل المتحف وكذلك مناطق الإضاءة الداخلية والخارجية وتحديد ألوان دهانات الجدران بما يتفق مع أحدث أساليب العرض المتحفي، بالاضافة إلى تحديد أماكن الخدمات للزائرين.

وأكدت أن فكرة إنشاء متحف سوهاج القومي بدأت في عام 1993 ثم توقف بعد ذلك لأمور هندسية وفنية واستأنف العمل به من جديد في عام 2006 وتوقف مرة أخرى بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وما مرت به البلاد بعدها من عدة تعثرات، وفي عام 2015 تم البدء في دراسة المشروع مرة أخرى و جميع احتياجاته واستأنف العمل فعليا في عام 2016، لافتا إلى أن المتحف سيضم عددا كبيرا من القطع الأثرية تحكي تاريخ محافظة سوهاج ونتاج أعمال الحفائر التي تمت بها.

وأشارت رئيس قطاع المتاحف، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الزيارات لمختلف المتاحف الإقليمية والمتوقف العمل بها للوقوف على كافة المشكلات التي تواجهها وإيجاد الحلول لها، تمهيدا لافتتاحها واحدا تلو الآخر، وذلك تنفيذا لخطة وزارة الآثار بافتتاح المشروعات المتحفية المغلقة.