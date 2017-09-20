10 قطع أثرية تغادر المتحف المصري إلى "الكبير" –(صور)

كتبت-نسمة فرج:

يستقبل المتحف الكبير بميدان الرماية، اليوم الأربعاء، 10 تماثيل أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصرى الكبير، أن عملية نقل هذه القطع تمثل بداية لنقل العديد من القطع الأثرية كبيرة الحجم وثقيلة الوزن خلال الفترة القليلة القادمة، تمهيداً لعرضها على الدرج العظيم عند الإفتتاح الجزئي للمتحف فى عام ٢٠١٨.

وأضاف توفيق، أن "من أهم هذه التماثيل الجزء العلوي لتمثال من الجرانيت للملك تحتمس الثالث مرتدياً النمس والشنديت، ورأس من الجرانيت الأحمر للملك أوسركاف الذي يتميز بملامح وجه واضحة مرتديا عطاء الرأس المعروف "بالنمس"، بالإضافة إلى جزئين من الحجر الرملي من تمثال أبو الهول الموجود بمنطقة أهرامات الجيزة وتمثال من الحجر الرملي للإله آمون رع و حتحور.

بدوره، قال عيسى زيدان، مدير عام الترميم الأولى بالمتحف المصرى الكبير، إنه قبل البدء في أعمال التغليف والنقل تم إعداد التقارير اللازمة عن حالة حفظ كل قطعة لمعرفة مدى احتياجها لأعمال الترميم الأولي.

وأكد زيدان أن فريق الترميم اتخذ كل الطرق العلمية اللازمة في أعمال التغليف حفاظاً على سلامة الأثر أثناء عمليات النقل، حيث تم تغليف بعضها بإستخدام النظام الأمريكي العلمي بوضع الأثر على قاعدة مبطنة بالفوم وتغطيتها بورق التشو الياباني ثم ربطها على قواعد بأحزمة ربط وتدعيمها بالفوم، كما تم فى تمثال الإلهة حتحور.

وتابع: "البعض الآخر استخدمت معه الطريقة اليابانية L- Shape كما تم في تمثال الملك تحتمس الثالث بوضع التمثال على قاعدة خشبية وعمل مساند خشبية للظهر والجوانب، وتغليفة بالقماش الخال من الحموضة ثم تغطيته بالبولى اسيلين (البلاستيك)، فضلًا عن وضع البعض الآخر داخل صناديق خشبية مع تثبيت الأثر داخل الصندوق بعوارض خشبية مبطنة بالفوم لمنع حركة الأثر داخل الصندوق أثناء عملية النقل".