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"نقل البرلمان": مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية تأخرت كثيرًا

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مصراوي Masrawy

"نقل البرلمان": مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية تأخرت كثيرًا

04:44 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

سعيد طعيمة

كتبت- أسماء يحيى:

أكد اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشاركة القطاع الخاص لوزارة النقل في تحسين منظومة السكك الحديدية لا يعبر عن اتجاه لخصحصة قطاع النقل فيما بعد، مؤكدًا أن الخطوة تأخرت كثيرا حيث أن طبيعة الظروف في هذه الأونة تختلف كثيرا عن السابق.

ودعا "طعيمة" في تصريح لمصراوي، إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص باعتباره مصدرًا هامًا للدخل القومي في الوقت الحالي بما يساهم في تحقيق الصالح العام، موضحًا أن استثمار القطاع الخاص سيساهم في حل العديد من المشاكل فضلًا عن تقليل معدل القطارات.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن فصل الملكية عن الإدارة خطوة جيدة، مضيفًا أن قانون مرفق هيئة السكك الحديد الصادر منذ 1980 كان يجعل الدولة مسئولة عن كل شئ كالخطوط والتشغيل.

وأضاف أن القانون الجديد فتح الطريق الآن للقطاع الخاص للمساهمة في تحسين العديد من القطاعات المنعدمة بالسكك الحديد.

يُذكر أن مجلس الوزارء وافق، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع تعديل القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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مصراوي Masrawy

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