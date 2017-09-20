وزير الاتصالات: إطلاق خدمات "الجيل الرابع" أواخر سبتمبر

كتب - محمد غايات:

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، إنه سيتم إطلاق خدمات الجيل الرابع المحمول، خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف "القاضي" في تصريحات على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن إطلاق الخدمة سيتم خلال احتفالية كبرى، مشيرًا إلى أن الجيل الرابع يساعد في تحسين خدمات المحمول بصورة كبيرة، وأكد أنه من المقرر طرح ترددات جديدة بعد طرح خدمة الـ4g.