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رئيس "القومي لحقوق الإنسان" يؤكد ضرورة إنهاء الحروب الأهلية

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مصراوي Masrawy

رئيس "القومي لحقوق الإنسان" يؤكد ضرورة إنهاء الحروب الأهلية

04:32 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتبت - هاجر حسني:

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة العمل على إنهاء النزاعات المسلحة والحروب الأهلية ومحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف لإيجاد الاستقرار الحقيقي واللازم لكفالة الاحترام والسلامة والكرامة لجميع شعوب العالم.

وأوضح فايق، في بيان اليوم الأربعاء، أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا إذا قام على أساس من العدل واحترام القانون وحقوق الإنسان بما في ذلك حق الشعوب في تقرير مصيرها، مضيفا أن منطقة الشرق الأوسط هي أكثر بقاع العالم حاجة إلى السلام والاستقرار، ولن يتحقق ذلك إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون الدولي.

يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يحتفل العالم به في الحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام، حيث خصصت الأمم المتحدة هذا اليوم لتعزيز قيم السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها، كما تقرر أن يكون موضوع اليوم العالمي لهذا العام هو "معا للسلام: كفالة الاحترام والسلامة والكرامة للجميع".

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مصراوي Masrawy

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