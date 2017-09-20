طارق عامر يصل من الإمارات بعد اجتماع "مجلس المصارف المركزية"
طارق عامر يصل من الإمارات بعد اجتماع "مجلس المصارف المركزية"
04:32 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
كتب - طه عبيد:
وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، طارق عامر محافظ البنك المركزي، قادما من الإمارات بعد زيارة استغرقت عدة أيام، شارك خلالها في فعاليات الدورة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وبحثت الاجتماعات 14 بندا ، تناولت مختلف القضايا المالية والاقتصادية العربية. وعرض محافظو البنوك العربية رؤيتهم بشأن التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية ، وتداعياتها على الدول العربية وأبرز المتغيرات التي شهدها العالم العام الحالي، وأبرز التحديات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة والناجمة عن الوضع السياسي والأمني ومخاطر السيولة، وأثر ذلك على أسعار وفوائد العملات الرئيسية وبحث المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية .
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