جامعة القاهرة عن رقص طالبات "زومبي" أمام الوزير: "نشاط فني"

كتب- محمد قاسم:

أثار فيديو مصور لطالبات جامعة القاهرة يؤدين رقصة "الزومبي" أمام وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه قال فتحي عباس المتحدث باسم الجامعة، إن ما قامت به الطالبات كان في إطار الاحتفال بالعام الدراسي الجديد، مؤكدا أنها رقصات تعبيرية، لاتنافي الآداب العامة ولا تضر المصلحة العامة.

وأضاف عباس، في تصريحات لمصراوي، أن "عرض الطالبات كان جانب من جوانب من النشاط الفني للطلاب مثلها، مثل الأنشطة الطلابية المختلفة التي يمارسونها الطلاب بحرية ودارت في إطار احتفال الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد".

وتابع: "من مصلحتنا أن نساعد الشباب على اختيار أنشطتهم الاحتفالية طالما لاتضر بالقواعد الجامعية أو تخرج عن الإطار العام للقيم والسلوك الجامعي".