أخبار عاجلة

اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح قدرة الساحر على تغيير حقيقة الأشياء -
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة عن رقص طالبات "زومبي" أمام الوزير: "نشاط فني"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جامعة القاهرة عن رقص طالبات "زومبي" أمام الوزير: "نشاط فني"

04:29 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

كتب- محمد قاسم:

أثار مصور لطالبات جامعة القاهرة يؤدين رقصة "الزومبي" أمام وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه قال فتحي عباس المتحدث باسم الجامعة، إن ما قامت به الطالبات كان في إطار الاحتفال بالعام الدراسي الجديد، مؤكدا أنها رقصات تعبيرية، لاتنافي الآداب العامة ولا تضر المصلحة العامة.

وأضاف عباس، في تصريحات لمصراوي، أن "عرض الطالبات كان جانب من جوانب من النشاط الفني للطلاب مثلها، مثل الأنشطة الطلابية المختلفة التي يمارسونها الطلاب بحرية ودارت في إطار احتفال الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد".

وتابع: "من مصلحتنا أن نساعد الشباب على اختيار أنشطتهم الاحتفالية طالما لاتضر بالقواعد الجامعية أو تخرج عن الإطار العام للقيم والسلوك الجامعي".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التعليم العالي يصدر قرارات بتعيين قيادات إدارية بمعاهد خاصة

    أخبار

  • التعليم العالي: عرض اللائحة الطلابية الجديدة على "الوزراء" خلال أسبوعين

    أخبار

  • وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أنشطة "بحوث الفلزات"

    أخبار

  • ​وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون الثقافي مع مدير "المجلس البريطاني"

    أخبار

إعلان

c323164f4a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)