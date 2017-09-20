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اليوم.. وزير الثقافة يفتتح "معرض الكتاب" بمسجد عمرو بن العاص

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مصراوي Masrawy

اليوم.. وزير الثقافة يفتتح "معرض الكتاب" بمسجد عمرو بن العاص

04:27 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

حلمي النمنم وزير الثقافة

كتبت-نسمة فرج:

يفتتح الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة، اليوم الأربعاء، معرض الكتاب الذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب، بمسجد عمرو بن العاص، بالتعاون مع مجلس إدارة المسجد، في إطار التعاون بين هيئة الكتاب ووزارة الأوقاف.

وبحسب بيان لوزارة الثقافة، فإن "المعرض يهدف إلى وصول الكتاب إلى قارئه في المساجد التي يقبل عليه الآلاف من المصلين في أوقات متعددة".

وضم المعرض العديد من الكتب التي تحمل مادة علمية تكشف الغموض عن بعض القضايا التي يكثر تداولها بمفاهيم خاطئة، كما تلقي الضوء على مفاهيم وقضايا تصحح صورة الإسلام وتُشكل وعيًا ثقافيًا ومجتمعيًا صحيحًا لدى أبناء المجتمع في قضايا هامة .

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