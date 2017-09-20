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بالصور.. انطلاق مؤتمر "المرأة صانعة السلام" في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. انطلاق مؤتمر "المرأة صانعة السلام" في بورسعيد

04:26 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الذي نظمه فرع المجلس القومي للمرأة ، تحت عنوان "المرأة صانعة السلام.. معا ضد التطرف والإرهاب".

وقدم "الغضبان"، خلال كلمته بالمؤتمر، التحية والتقدير إلى المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة البورسعيدية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن دور المرأة في الوقت الحالي هو دور هام وحيوي كونها تمثل نصف المجتمع فهي المسؤول الأول عن تشكيل شخصية الابن وغرس القيم الإيجابية لديه.

وأكد المحافظ، أن المرأة عليها دور كبير في توعية أبنائها بأهمية الانتظام في المدرسة والبعد عن الدروس الخصوصية وكذلك غرس ثقافة العمل، خاصة وأن بورسعيد تشهد في الوقت الحالي تغيير كبير في العديد من المجالات.

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