بالصور.. انطلاق مؤتمر "المرأة صانعة السلام" في بورسعيد
بالصور.. انطلاق مؤتمر "المرأة صانعة السلام" في بورسعيد
04:26 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. علي جمعة يكرم رئيس جامعة القاهرة ويهديه درع "مصر الخير"
بورسعيد - طارق الرفاعي:
شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الذي نظمه فرع المجلس القومي للمرأة ، تحت عنوان "المرأة صانعة السلام.. معا ضد التطرف والإرهاب".
وقدم "الغضبان"، خلال كلمته بالمؤتمر، التحية والتقدير إلى المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة البورسعيدية بصفة خاصة، مشيرا إلى أن دور المرأة في الوقت الحالي هو دور هام وحيوي كونها تمثل نصف المجتمع فهي المسؤول الأول عن تشكيل شخصية الابن وغرس القيم الإيجابية لديه.
وأكد المحافظ، أن المرأة عليها دور كبير في توعية أبنائها بأهمية الانتظام في المدرسة والبعد عن الدروس الخصوصية وكذلك غرس ثقافة العمل، خاصة وأن بورسعيد تشهد في الوقت الحالي تغيير كبير في العديد من المجالات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تعاون بين "تطوير العشوائيات" و"بورسعيد" لتطوير عزبة أبو عوف
-
وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يبحثان مقترحًا لتطوير بحيرة المنزلة
-
وزير القوى العاملة: أؤكد مصداقية فرص العمل.. والمصانع تحتاج عمالة
-
الصحة تفتتح مركزًا جديدًا لنقل الدم ببورسعيد
إعلان
إعلان