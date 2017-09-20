مدير ومعلمو مدرسة ثانوية في بني سويف يمسحون البلاط: "عايزنها بتبرق"

بني سويف ــ أحمد كامل:

"عايزين المدرسة بتبرق وتلمع" شعار رفعه مدير ومدرسو المدرسة الثانوية الرياضية بنين التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، لتنظيف مدرستهم، حيث كنسوا وغسلوا طرقات وفصول المدرسة والجدران وأزالوا الكتابات من عليها، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وقال علي سعودي، أخصائي مكتبات، ومشرف عام من قبل الإدارة التغذية والنظافة والامتحانات: "مسح وكنس المدرس ليس جديد على مدرستنا، حيث نقوم بها من وقت لآخر، لعدم وجود عمال منذ أكثر من 8 سنوات، ومش عيب أن ننظف مكانا بالعكس بنبقى مبسوطين وسعداء من مدير المدرسة لأصغر مدرسة، لأن الكل بيشارك في المسح والكنس وتنظيف البلاط".

وأضاف: "هذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لمدرستنا والتى نمكث فيها أثناء الدراسة أكثر مما نمكث في بيوتنا، فلا يتأخر أحد تجاه نظافة بيته، حيث نتجمع سويا ونتفق على تقسيم العمل بين الكنس والمسح وإزالة العبارات المكتوبة من على الجدران، وتنظيف السبورات".

وتابع: "لدينا تقريبا 340 طالبا في المدرستين الإعدادية والثانوية بمتوسط كثافة 30 طالبا في الفصل الواحد، ونعاني منذ 8 سنوات من عدم وجود أي عمال بالمدرسة، وطالبنا بنقل أو تعيين عمال جدد، لكن الإدارة جميعها تعاني عجزًا في العمال، وحاولنا عدة مرات استقدام عمال باليومية من ميزانية المدرسة ودائما ما كانوا يتركونا لضعف المبالغ المالية التي يحصلون عليها.

وأكد "سعودي" أن أكبر الأندية المصرية تستفيد من المدرسة بالحصول على ناشئين منها في الألعاب الرياضية المختلفة، لأن المدرسة لديها مناهج رياضية يدرسها ويشرف عليها 14 مدربا رياضيا في أغلب الألعاب الرياضية، مطالبا بحق رعاية لهؤلاء الناشئين حتى يمكن زيادة الإنفاق على المدرسة وباقي زملائهم.

وقال محسن حجاجي مدير المدرسة: "الجميع هنا أسرة واحدة سواء كانو من الطلاب أو المدرسين والمدربين، ولا يخجل أحد في تنظيف مكان يقضي به وقتا طويلا، بل على العكس نفتخر بذلك، مشيرًا إلى أن أعمال السباكة والنجارة داخل المدرسة يجريها معلمون وأحيانا نستمر بالمدرسة حتى وقت متأخر من اليوم في تلك الأعمال.