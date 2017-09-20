2097 مدرسة استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، استعدادتها للعام الدراسي الجديد، من خلال جاهزية 2097 مدرسة لمراحل التعليم المختلفة، "ثانوية عامة، وفنية، وإعدادية، وإبتدائية"، على مستوى 13 إدارة تعليمية فرعية بمدن ومراكز المحافظة، وذلك لاستقبال 703 آلاف طالب وطالبة.

وكشف صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان رسمى عن المديرية، اليوم الأربعاء، عن تلك المدارس الجاهزة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، منها 92 مدرسة ثانوية عامة، و78 مدرسة ثانوي عام، و10 مدارس لغات، و3 مدارس خاصة، ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

وقال وكيل الوزارة، إن عدد الطلاب بالثانوية العامة، 17ألف و500 طالب وطالبة، وعدد المدارس بالمرحلة الإعدادية 517 مدرسة، وعدد الفصول بها 3 آلاف و857 فصلا، تستقبل فيهم 158 ألفا و879 تلميذا وتلميذة بتلك المرحلة، وعدد مدارس التعليم الابتدائي 708 مدرسة، تستقبل 370 ألفا و325 تلميذا وتلميذة، كما ستبدأ الدراسة بـ 22 مدرسة جديدة على مستوى الإدارات التعليمية.

وأضاف أن عدد المدارس التي طرحت للصيانة بلغ 29 مدرسة، بتكلفة 20 مليون جنيه، منهم 26 مدرسة تابعة للتعليم العام، بتكلفة 17 مليون جنيه، و3 مدارس للتعليم الفني، بتكلفة 3 ملايين جنيه، والمدارس التي أدرجت ضمن الصيانة البسيطة بلغ عددها 1815 مدرسة، وجرى صرف تكلفة الصيانة فيها لـ 744 مدرسة، فيما ستدخل 22 مدرسة الخدمة فى العام الدراسى الجديد، وجرى الانتهاء من 15 مدرسة، وجار الانتهاء من 7 مدارس أخرى.