حوار| رئيس قطاع المخلفات السابق: الوزير دمّر البيئة وباع المحميات

التحرير

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- الحكومة فشلت في القضاء على السحابة السوداء

انتقد أمين خيال، رئيس قطاع المحميات السابق بوزارة البيئة، الطرق التي تستخدمها وزارة البيئة في تعاملها مع الأزمات، التي تواجه القطاع، مطالبًا بأن يتم الاستغناء عن الوزير الحالي لفشله في مواجهة قضايا البيئة.

وكشف خيال في حواره مع "التحرير"، الذي كان الهدف منه الحديث عما تعلنه الوزارة، من أنها تعد منظومة متكاملة للمخلفات، وإنشاء شركة قابضة لها، عن أنهم قدموا ذلك المشروع عام 2000، وكان سيكلف مصر أقل من مليار جنيه، لكنه إذا حدث الآن تنفيذ هذا المشروع لن تقل تكلفته عن 8 مليارات، ما يعد إهدارًا للمال العام، وإلى نص الحوار:

- كيف ترى ما تعلنه وزارة البيئة من أنها قادرة على حل أزمة المخلفات، وأنها في الطريق لإنشاء شركة قابضة لإدارتها؟

تحدثنا منذ عشر سنوات عن المشروعات، التي تعلن عنها وزارة البيئة في الوقت الحالي، لكن للأسف لا نجد شيئًا يتم تنفيذه على أرض الواقع، المشكلة في إدارة المخلفات أن الناس تعتقد أن المخلفات تأتي بالذهب، لكن في حقيقة الأمر تمثل عبئًا، ودعنا نكون صرحاء، ونقول إنه يجب أن يتحمل الجميع هذا العبء، ولا بد أن يكون لدينا وعي للمشكلة، حتى نستطيع إيجاد حلول مناسبة لها.

- وما صحة الحديث عن أن القمامة في مصر غنية؟

كيف تكون مخلفات وغنية، كل ما يمكن أن نفعله هو أن نديرها بشكل جيد، حيث يتم استغلال المكون العضوي لمواد محسنة للتربة، نحن لدينا 63 خطًا على مستوى مصر لإنتاج السماد العضوي، وقد أعلن وزير البيئة أن هذه المصانع لا يعمل منها غير 5% فقط، وذلك لسوء الإدارة، دعنا نشير إلى أن كمية المخلفات، التي تخرج لا يتم رفعها، وبالتالي نصبح أمام تراكمات، وفي القاهرة وصلت 15 طن قمامة في اليوم، إذا تبقى منهم 20% فقط، فهو أمر يمثل كارثة، وفي بعض المدن تصل نسبة رفع المخلفات من 20 إلى 30% فقط، نحن شعرنا بالمشكلة في آخر 10 سنوات، وذلك لارتفاع سعر الأراضي، لذلك كل المخلفات تظهر في الشارع، فلم يعد هناك أماكن فضاء لإلقاء القمامة، كما أن المدافن الصحية، التي تم تخصيص أماكن لها لم يتم تنفيذها منها شىء.

- متى بدأ التفكير في حل مشكلة المخلفات؟

لدينا استراتيجية موجودة في وزارة البيئة، كنا نتمنى أن يتم تنفيذها، وقد قدمناها في عام 2000، كما وضعنا مخططًا تنفيذيًا لها في عام 2005، وكانت ستكلف أقل من مليار جنيه لحل أزمة المخلفات، لكن نحن نريد ما يقرب من 8 مليارات جنيه للقضاء عليها الآن، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام، للأسف لا يوجد من يحاسب، البلد سايبة، والمتخصصون في هذا المجال أعدادهم قليلة، مع كل أسف لم يتم العمل على المشروع، الذي قدمناه، ما يهمنا أن يكون هناك صدق لحل المشكلة، لكن النية غير صادقة، كل ما يحدث كلام للاستهلاك المحلي فقط، هناك عدم مسؤولية في اتخاذ القرار.

- وما السبب وراء عدم تنفيذ ذلك المشروع؟

لا يوجد أحد يريد تحمل المسؤولية، أو يحملها على عاتقه، الجميع يبتعد حتى لا يتحمل أي أعباء إضافية، الحكومة تتعامل بالكلام مع المواطنين فقط وليس بالأفعال، القمامة ليست غنية كما يروج البعض، دعنا نؤكد أن الحكومة جاهلة لا تعلم أن القمامة في مصر فقيرة، ويشعرون بالصدمة إذا تمت مواجهتهم بحقيقتهم، نحن نحصل على المواد الخام من القمامة، ولا ندير مخلفات، وسبق أن قلت إننا قدمنا اقتراح في عام 2005 بأن تكون لدينا شركات قابضة، ولم يتم التنفيذ.

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- متى يتم القضاء على مشكلة المخلفات؟

إذا لم نفكر بشكل جيد في مشكلة المخلفات، ونكون على علم ودراية بالتكلفة التي ينبغي أن نوفرها للقضاء عليها ستستمر هذه الأزمة مدى الحياة، ولا بد من الإشارة إلى أن القوانين موجودة، لكن الأزمة في عدم تطبيقها، لا يصح أن نتحدث فقط.

- ما الدرجة التي تمنحها إلى وزير البيئة.. وما تقييمك للأداء الذي يقدمه؟

أعطي وزير البيئة درجة 1 على 10، وهو لا يستحق أن يحصل عليه، هو شخص لا ينفذ ما يقوله، شاركت في منتدى البيئة بالأهرام منذ أسابيع، قلت لوزير البيئة "إنتوا بتقولوا بيانات كلها خاطئة"، وشعر بصعقة من الحديث، الوزير كان ضابط شرطة، ولذلك هو يجيد التحدث، هو رجل يعمل في المشاريع طوال عمره، لذلك يتقن الكلام، هو يتكلم فقط ولا يفعل شيئًا.

- ما تعليقك على ما يعلنه الوزير من أنهم تمكنوا من مواجهة السحابة السوداء؟

غير صحيح، فالوزير لم يفعل شيئًا في السحابة السوداء، حيث إن هناك أسبابًا للسحابة، وهو لا يعرف أسبابها حتى يقضي عليها، قد تخدمه الطبيعة في بعض الأحيان، لكنه لم يحل هذه المشكلة، هناك 3 ملايين طن لا يتعامل إلا مع 200 ألف منها فقط، فكيف إذن نجح في مواجهة السحابة السوداء؟ لا بد أن يتعامل مع 70% على الأقل من قش الأرز حتى يروج أنه استطاع مواجهتها، جميع البيانات كاذبة، وعندما يتم تحليل كل ما يصدر عن الوزارة من بيانات تتـأكد أنها بيانات غير صحيحة، لا أعلم السبب وراء الإبقاء عليه.

- وكيف ترى ما تصدره الوزارة من بيانات تشير إلى استخدامها الأقمار الصناعية لمواجهة مشكلة السحابة السوداء؟

لا يتم استخدام أقمار صناعية، حيث إن الوزارة تحصل على الصور من خلال الإنترنت، السحابة ستنتهي دون مجهود وزارة البيئة، وذلك لارتفاع أسعار العلف، وهو ما سيدفع الناس إلى استخدام قش الأرز كعلف للحيوانات، وإذا تمت محاسبة مسؤولي البيئة على البيانات التي تصدر عنهم، فإننا سنطبق عليهم الحكم بالسجن نتيجة تضليل الرأى العام.

- كيف يمكن حل أزمات القطاع البيئي من وجهة نظرك؟

حتى يتم مواجهة أزمات القطاع البيئي لا بد من تطبيق القانون الفعلي، ولا بد من تشجيع الصناعات الصغيرة، نحن لا نرى في الوزارة إلا الكلام فقط، لا بد من تخصيص نماذج عقود في القرى والمدن للأفراد الذين يعملون في مجال القمامة، ويكون مهمتهم التنظيف، لكن نحن نصر على أن نضع الأموال في جيوب الشركات الأجنبية، ولا تعمل في النهاية، لكن المصري إذا وجد مقابلًا ماديًا سيعمل بكل جد.

- من أفضل وزير تعامل مع مشاكل البيئة ومن الأسوأ؟

أرى أن نادية مكرم عبيد هي أفضل وزير بيئة وصلت إلى المنصب، لأنها كانت واجهة سياسية محترمة، ولديها فهم ووعي، كما كان يعمل معها رئيس جهاز قوي، لكن نحن نرى أن وزير البيئة الحالي يعطي شخصًا لا يعي مقتضيات منصب رئيس جهاز شئون البيئة، ولا بد أن يحتل هذا المنصب علماء في مجال البيئة، جميع الشخصيات القوية تم استبعادها من الوزارة، نحن نتحدث عن أسوأ وزير وصل إلى المنصب، وهو سيدمر البيئة لـ20 سنة قادمة، وباع المحميات، ويحصل على موافقة رئيس الوزراء للهروب من المسؤولية حول بيع هذه المحميات، ما يحدث فضيحة.