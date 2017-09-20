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الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون الأنشطة النووية

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مصراوي Masrawy

توافق على تعديل بعض أحكام قانون الأنشطة النووية

04:21 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون الأنشطة النووية

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

وقال بيان لمجلس الوزراء، إن "هذا التعديل التشريعي يمثل خطوة هامة في سبيل تطوير أداء الهيئة والارتقاء باختصاصاتها، بما يمكنها من القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية لجميع الأنشطة النووية والإشعاعية بمصر، وذلك بالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية بمشروعات الطاقة النووية وإقامة المحطة النووية بالضبعة".

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية الخاصة بعقود محطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى الانتهاء من تأمين وتوريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفذ.

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مصراوي Masrawy

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