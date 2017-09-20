"كلوذابكس في العصير".. حيلة "لص منحوس" سرق سيارة "وعمل بيها حادثة"

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

لجأ لص بمنطقة النزهة، إلى حيلة ماكرة لسرقة سيارة "تاكسي" من صاحبها بأن عزمه على عصير من أحد المحلات ووضع له حبوبًا منومة "كلوزبكس" شديدة التخدير؛ والتي أفقدته الوعي فتركه في الشارع ثم سرق سيارته ليسقط بها في قبضة الشرطة إثر اصطدامه بالرصيف.

البداية بلاغ ورد إلى المقدم محمد مكاوي، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، يفيد عثور الأهالي على أحد الأشخاص في حالة إعياء شديدة ومٌلقى على رصيف بشارع جسر السويس.

وجه اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة بسرعة كشف غموض الواقعة، وكشفت تحريات المباحث أن الشخص يُدعى "أحمد.ع"، 28 سنة، سائق تاكسي، وأنه أُصيب بحالة إعياء شديد.

وقال السائق؛ إنه أثناء سيره بسيارته التاكسي، ماركة اسبرنزا"، استوقفه أحد الأشخاص -أدلى بأوصافه-وطلب منه توصيله إلى ميدان روكسي، وأثناء سيرهما توقفا أمام أحد محلات العصير بمنطقة مساكن شيراتون وعزمه على عصير، شعر عقب تناوله بحالة إعياء شديدة ثم فقد الوعي وعقب افاقته بـ 4 ساعات فوجئ بتواجده في شارع جسر السويس، واكتشف سرقة سيارته.

وردت معلومات إلى إدارة المباحث تفيد أن السيارة المسروقة متوقفة بمنطقة عزبة الليمون إثر اصطدامها بالرصيف وإصابة سائقها.

أمر العميد محمود هندي، رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة، بالتنسيق بين ضباط مباحث النزهة وقسم شرطة المطرية، وتم ضبط السيارة والمتهم وتبين أن إطار السيارة الأمامي انفجر ما أدى إلى اصطدامها بالرصيف.

أكدت التحريات، أن المتهم يدعى "أحمد.ت"، 37 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا سرقة ونشل، وعُثر بحوزته على هاتف السائق، و10 أقراص "كلوذابكس" منوم.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب التخدير عن طريق وضع قرصين أبتريل، وقرصين منوم داخل كوب العصير الخاص بالمجني عليه.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير، الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات