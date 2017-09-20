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أول تعليق لرئيس مدينة كفر الدوار عن افتراش موظفات مكاتبهن بـ"وجبة سمك"

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مصراوي Masrawy

أول تعليق لرئيس مدينة كفر الدوار عن افتراش موظفات مكاتبهن بـ"وجبة سمك"

04:23 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

المهندس هيثم دسوقي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدين

البحيرة – أحمد نصرة:

قال المهندس هيثم دسوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن ما فعلته موظفات إدارة خدمة المواطنين من افتراش أحد المكاتب بوجبة أسماك وتعطيل مصالح المواطنين في أوقات العمل، أمر لا يليق وسيكون هناك إجراء حاسم تجاهه.

وأضاف دسوقي أن المقطع المتداول للموظفات جاءه أثناء حضور احتفالات محافظة البحيرة أمس الثلاثاء، بالعيد القومي بمدينة رشيد، موضحا أنه تريث حتى شاهد الفيديو بنفسه وتأكد من صحته، فأصدر قرارًا بإحالة جميع الموظفات اللاتي ظهرن به إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهن واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع التقطته إحدى الموظفات لزميلاتها بإدارة خدمة المواطنين، بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة كفر الدوار، وهن يفترشن مكاتبهن خلال ساعات العمل بوجبة أسماك ظهرن وهن يتناولنها.

وأظهر المقطع مشادة كلامية بين مصورة الفيديو وزميلاتها بسبب رفضها لسلوك زميلاتها وخاطبتهم قائلة: "ريحة المكتب زفرة.. عمرنا ما كلنا سمك في الشغل"، فيما عاتبتها زميلتها قائلة: "إنتي عمرك ما كان ليكي صاحب".

وأبدى عدد كبير ممن شاهدوا المقطع استيائهم من سلوك الموظفات وتعطيل مصالح المواطنين، علق وسام السعيد قائلا: "مجلس المدينة كان بيبقى قافل أول ساعة المكتب علشان الفطار مرصوص ومنعرفش نقدم أى طلب إلا بعد او أثناء شرب الشاي".

وقال محمود عبد العزيز: "شوية موظفين متعودين علي أنهم يقضوا يومهم بأي طريقة وآخر الشهر يقبضوا زيهم زي غيرهم في جميع المؤسسات".

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مصراوي Masrawy

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