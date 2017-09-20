"قومي المرأة" في قنا يحتفل باليوم العالمي للسلام بحضور المحافظ

قنا-عبدالرحمن القرشي:

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، الاحتفالية التي أقامها المجلس القومي للمرأة بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بمناسبة اليوم العالمي للسلام تحت عنوان "المرأة صانعة السلام.. معًا ضد الإرهاب"، وذلك بحضور الدكتورة هدي السعدي مقرر المجلس القومي للمرأة، وعدد من عمداء وأساتذة جامعة جنوب الوادي وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات المجتمع المدني بالإضافة إلى حضور عدد كبير من القيادات النسائية والفتيات.

وأشار الهجان إلى أن الأمن والسلام ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية دور المرأة في نشر ثقافة السلام والمحبة بين أبناء الوطن، لاسيما أنها تمثل نصف المجتمع، لافتًا إلى ضرورة تعزيز دور المرأة في المنظومة الأسرية والعمل على دعمها بأسس التربية السليمة وتسليحها بالعلم والثقافة وصحيح الدين لإعداد أجيال مستنيرة تنبذ التطرف وتتخذ الوسطية والعلم والحوار والسلام منهجًا للحياة.

وأضاف أن فعاليات هذا المؤتمر الوطني تأتي بشكل متواز بجميع محافظات الجمهورية للتأكيد على تضامن المرأة المصرية مع الوطن في حربه ضد الإرهاب والتطرف، مضيفا أنه لا يخفى على أحد ما قامت به المرأة المصرية في حماية وإنجاح جميع الاستحقاقات السياسية والدستورية يوم خرجت، وقالت نعم للاستقرار والسلام في الاستفتاء على الدستور فضلًا عن مشاركتها المتميزة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معربا عن أمله في زيادة الوعي بأهمية السلام للوصول إلى عالم أكثر أمنا وسلاما.