9 فنانين اعترفوا بفشلهم دراسيًا.. أحدهم: «كنت باجيب ملاحق»

التحرير

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رغم الشهرة والنجاح الذي يحققه كثير من الفنانين، فإن هذا لا يعني بالضرورة كونهم نجحوا دراسيًا، فالفن مهنة تطلب الموهبة قبل المجموع في الدراسة، وهو ما أكده كثير من الفنانين، الذين استطاعوا النجاح رغم اعترافهم بالفشل دراسيًا، ومن بينهم:

1- هشام سليم

كشف الفنان "هشام سليم" بعض التفاصيل الشخصية الخاصة بحياته في لقاء سابق له ببرنامج "العاشرة مساءً"، عبر فضائية "دريم" في فبراير الماضي، حيث قال: "كنت فاشل جدًا في الدراسة، وظلت الملاحق تلازمني حتى الصف الأول الثانوي".

2- خالد الصاوي

مرات كثيرة اعترف فيها الفنان خالد الصاوي بفشله الدراسي، ففي حوار سابق له عام 2015 ببرنامج "مفاتيح" مع الإعلامي "مفيد فوزي"، كشف الصاوي أنه لم يكن متفوقًا دراسيًا، وقال: "أنا كنت فاشل في الدراسة وبطلع بملاحق كتير كل سنة، وهو ما أكده أيضًا في لقائه ببرنامج (صاحبة السعادة)، مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في نفس العام، حيث أوضح أنه كان يحصل على المركز الأخير في المرحلة الابتدائية.

3- بيومي فؤاد

"طول عمري وأنا طالب فاشل بس كنت بنجح في المدرسة"، هكذا حكى الفنان بيومي فؤاد عن حياته كطالب في لقائه ببرنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية الحياة، في يوليو عام 2016، وتابع: "كان نفسي أدخل كلية الحقوق ولكن رغبة والدي كانت أقوى مني في التحاقي بكلية الفنون الجميلة".

4- محمد فراج

في لقاء سابق له ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية "النهار"، في يوليو الماضي، كشف الفنان "محمد فراج" عن فشله في التعليم، قائلًا إنه كان "طالبًا فاشلًا"، وحصوله على مجموع متواضع في الثانوية العامة دفعه للالتحاق بمعهد السينما، حيث اكتشف موهبته في التمثيل، وهو ما لم يرق لأسرته فرفضوا ذلك، وحول أوراقه لكلية التجارة ثم التحق بمسرح الجامعة لتنمية موهبته.



5- محمد رشاد

جدل واسع أثاره المطرب محمد رشاد، نجم برنامج "آراب أيدول" في عام 2014، بعدما انتشرت شائعات حول انضمام عائلته لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهو ما نفاه تمامًا، وكشف بعض التفاصيل عن حياته الشخصية في لقاء سابق له ببرنامج "أهل مصر"، عبر قناة "التحرير" مع الإعلامية "جيهان منصور"، موضحًا أنه طالب فاشل لأنه لا يحضر الدروس كثيرًا.

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6- أيمن بهجت قمر

واحد من أبرز الأسماء على الساحة الفنية، ومع ذلك لا يعرف الكثيرون أن الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر لم يكن متفوقًا دراسيًا، وهو ما أوضحه في لقاء سابق ببرنامج "لقاء السبت" المذاع على الراديو 9090، في يونيو من العام الماضي، حيث أشار إلى أنه كان "طالبًا فاشلًا، ولم يتمكن من الالتحاق بمعهد السينما، والتحق بمعهد سياحي.

7- غادة عبد الرازق

في حوار سابق لها عام 2011 بمجلة "سيدتي"، صرّحت الفنانة غادة عبد الرازق: "لم أهتم بالدراسة ولا أحب المذاكرة، وعندما كنت أجلس وقت المذاكرة بالمنزل كنت فقط أقلب الصفحات شاردة الذهن في أي شيء آخر، لذلك كنت أنجح بالعافية".

8- إيمي سمير غانم

واقعة طريفة تعرضت لها الفنانة إيمي سمير غانم في المدرسة، حكت تفاصيلها في فبراير الماضي أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "عيش الليلة" مع الفنان أشرف عبد الباقي عبر قناة "dmc"، موضحة: "كان بيجيلي استدعاء ولي أمر بعدد كبير"، مرجحة أن السبب في ذلك كونها فاشلة دراسيًا.



9- مي سليم

أوضحت الفنانة مي سليم في لقاء سابق لها ببرنامج "عيش الليلة" مع الفنان أشرف عبد الباقي عبر قناة "dmc"، أنها لم تكن متفوقة في المدرسة، قائلة: "ماكنتش باحب المدرسة خالص كنت فاشلة وبليدة"، فيما أحرجتها شقيقتها ميس حمدان بالرد عليها قائلة: "مي ما كنتش بتذاكر وبليدة عشان كانت مركزة مع الولاد في التليفونات، أنا كنت شاطرة وكنت طفلة مؤدبة بس ندمانة بصراحة".

