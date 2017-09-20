أخبار عاجلة

اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح قدرة الساحر على تغيير حقيقة الأشياء -
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الأهلى يعلن وصول البطاقة الدولية لباكامانى

Google+ Print
الأهلى يعلن وصول البطاقة الدولية لباكامانى الأهلى يعلن وصول البطاقة الدولية لباكامانى

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد عصام سراج، مدير التعاقدات بالأهلي، إن البطاقة الدولية للجنوب إفريقي باكاماني لاعب الأهلي الجديد، وصلت لاتحاد الكرة المصري بعدما أنهى الأهلي إجراءات الحصول عليها.

وأوضح سراج أن باكا أصبح من حقه المشاركة مع الأهلي في المباريات المحلية بدءًا من الآن؛ ووفقا لجدول مشاركات الفريق بعد وصول بطاقته الدولية بشكل رسمي.

شاهد أيضا

يذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع اللاعب الجنوب أفريقي لمدة 4 سنوات مقبلة، قادمًا من نادي بيدفيست الجنوب إفريقي في صفقة انتقال اختتم بها الأحمر موسم انتقالاته الصيفية استعدادًا للموسم الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي