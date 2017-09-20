الأهلى يعلن وصول البطاقة الدولية لباكامانى

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أكد عصام سراج، مدير التعاقدات بالأهلي، إن البطاقة الدولية للجنوب إفريقي باكاماني لاعب الأهلي الجديد، وصلت لاتحاد الكرة المصري بعدما أنهى الأهلي إجراءات الحصول عليها.

وأوضح سراج أن باكا أصبح من حقه المشاركة مع الأهلي في المباريات المحلية بدءًا من الآن؛ ووفقا لجدول مشاركات الفريق بعد وصول بطاقته الدولية بشكل رسمي.

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يذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع اللاعب الجنوب أفريقي لمدة 4 سنوات مقبلة، قادمًا من نادي بيدفيست الجنوب إفريقي في صفقة انتقال اختتم بها الأحمر موسم انتقالاته الصيفية استعدادًا للموسم الجديد.