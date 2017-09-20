ميناء دمياط يُصدّر 6 آلاف طن يوريا ويستقبل 6 سفن عملاقة

دمياط – محمد إبراهيم:

شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا في حركة الصادر، اليوم الأربعاء، بعدما انتهى مسئولو القطاع من تصدير 6500 طن يوريا و4700 طن فوسفات و900 طن رمل زجاجي و1000 طن نترات أمونيوم و155 طن معسل وإعادة تصدير 3000 طن ذرة، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية 2701 طن قمح، في حين غادرت 94 سيارة بحمولة 4752 طن قمح.

واستقبلت هيئة سفينة حاويات و5 سفينة بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 26 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 171789 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57363 طنًا.