داعش يقصف قافلة مساعدات إيرانية وصلت إلى مدينة دير الزور

دمشق - (د ب أ):

أصيب أحد أفراد قافلة المساعدات التي قدمتها ايران الى محافظة دير الزور بجروح جراء قصف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) القافلة التي وصلت الى مبنى محافظة دير الزور شرق سوريا .

وقال مصدر في محافظة دير الزور لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن شخصا أصيب بجروح طفيفة وتعرض مبنى محافظة دير الزور لأضرار جراء سقوط قذائف على مبنى المحافظة حيث توجد بداخله قافلة المساعدات إضافة الى المباني القريبة من مبنى المحافظة ".

وأكد المصدر أن " قافلة المساعدات التي وصلت ظهر اليوم الاربعاء إلى مدينة دير الزور براً هي أول قافلة إنسانية غير سورية بهذا الحجم تصل إلى المدينة التي فُكَّ الحصار عنها حديثاً بجهود الجيش العربي السوري وحلفائه".

واشار إلى أن القافلة تضم أكثر من 1000 طن من المساعدات الإنسانية تحتوي على مواد غذائية متنوعة وألبسة وأدوية ومستلزمات دراسية وغيرها من المواد الضرورية لمساعدة أهالي المدينة التي فرض عليهم حصار تجاوز الثلاث سنوات .

يذكر أن القافلة الايرانية انطلقت ظهر امس الثلاثاء من العاصمة دمشق باتجاه مدينة دير الزور عبر مناطق ريف حماة والرقة ، وكانت القوات الحكومية كسرت الحصار عن مدينة دير الزور في الخامس من الشهر الجاري بعد تقدم القوات الحكومية من محوري جنوب وجنوب غرب المدينة.