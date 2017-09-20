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مقتل 25 شخصا في اشتباك بدولة جنوب السودان

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مصراوي Masrawy

مقتل 25 شخصا في اشتباك بدولة جنوب السودان

03:49 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

مقتل 25 شخصا في اشتباك بدولة جنوب السودان

جوبا - (د ب أ):

قال مسؤول عسكري بارز إن 25 شخصا قتلوا بعد وقوع اشتباكات بين المتمردين والقوات الحكومية بدولة جنوب السودان.

وقال نائب المتحدث العسكري سانتو دوميك شول، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الأربعاء، إن الاشتباكات وقعت في قرية نهيالديو بولاية الوحدة بشمال البلاد، عندما هاجمت قوات تابعة لنائب الرئيس رياك مشار جنود حكوميين مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف "عدد الجثث التي عثر عليها يبلغ 25 جثة من المقاتلين المتمردين والجنود الحكوميين والمدنيين".

وأوضح أنه يعتقد أن تسعة جنود قتلوا، بينما قتل عشرة متمردين وستة مدنيين.

ويذكر أن الحرب الأهلية اندلعت في جنوب السودان في ديسمبر 2013، عقب أن اتهم الرئيس سيلفا كير نائبه مشار بمحاولة الانقلاب عليه.

وقد قتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزح أكثر من 5ر3 مليون أخرين منذ بداية الصراع.

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