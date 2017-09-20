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مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي

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مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي

03:37 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي

الإسكان الاجتماعي

كتب – محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضي لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية في تلك المدن.

ويتعلق ذلك بتعديل مدة تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لتكون سنتين ونصف تبدأ من تاريخ اعتماد المخطط بدلاً من عامين، بالإضافة إلى تعديل كيفية تقييم الأراضي الاستثمارية التي سيتم تخصيصها للشركات نظير تنفيذها مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك بأن يتم سداد قيمة الأرض الاستثمارية بما يوازي في قيمتها قيمة تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب والمرافق وأعمال تنسيق الموقع، وتظل الأرض المقام عليها إسكان اجتماعي مملوكة للهيئة وذلك بنسبة لا تقل عن 30% من المسطحات البنائية المسموح بها للإسكان الاستثماري، بدلاً من 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثماري.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص عدد 6 قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات الجيزة والمنيا والبحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

كما وافقت من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 55.84 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية كوم أوشيم التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك لاستخدامها في اقامة مشروعات سياحية وتجارية وعمرانية. ويكون ذلك بحق الانتفاع للقطاع الخاص لمدة 25 سنة، بحيث أن يكون هناك تصور للمشروع في ضوء احتياجات المحافظة.

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