تكريم قوة مرورية ضبطت 11 طربة حشيش داخل توك توك

كتب - فتحي سليمان:

كرم اللواءان عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، وعاطف الشاعر، مدير مباحث المرور كل من العقيد محمد الهادي، والرائد سامح خير الله، والرائد محمود المرسي، وأمين شرطة، هيثم خليفة، وأمين شرطة، عطية سعد خليفة، بالإدارة لتمكنهم من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من المخدرات.

وكانت حملة مرورية تابعة للإدارة بمنطقة شبرا أوقعت بسائق "توك توك"؛ أخفى 11 طربة حشيش، وذلك أثناء سيره بالطريق الزراعي بمنطقة شبرا.

وقاد الرائد سامح خير، بمباحث المرور، والعقيد محمد الهادي، حملة مرورية بمنطقة شبرًا على الطريق الزراعي نجحت في ضبط الـ"توك توك" مخالف للتراخيص، والمخدرات بداخله.

ووجه اللواء عاطف الشاعر، مدير مباحث الادارة العامة للمرور، باستمرار الحملات الأمنية، لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وأحال اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، جميع المتهمين للنيابة العامة.