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ضبط متهمين اثنين لحيازتهما كمية من الهيروين بدائرة قسم شرطة بدر

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مصراوي Masrawy

ضبط متهمين اثنين لحيازتهما كمية من الهيروين بدائرة قسم شرطة بدر

03:47 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

ضبط متهمين اثنين لحيازتهما كمية من الهيروين بدائرة قسم شرطة بدر

الهروين

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكنت قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات بالطريق الإقليمي دائرة قسم شرطة بدر، من ضبط متهمين اثنين أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين.

واعترف المتهمان بعد ضبطهما بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يُخل بالأمن العام، ومتابعة نشاط متجري ومتعاطي المواد المخدرة والعمل على ضبطهم لما لها من تأثير سلبي على الشباب والاقتصاد القومي، تجنيد المصادر السرية للمد بالمعلومات.

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