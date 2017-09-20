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بالصور.. افتتاح مؤتمر "المرأة صانعة السلام" بالأقصر بحضور المحافظ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح مؤتمر "المرأة صانعة السلام" بالأقصر بحضور المحافظ

03:50 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

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تحرير 2649 محضرا خلال حملة لإزالة التعديات في الدقهلية

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تحرير 2649 محضرا خلال حملة لإزالة التعديات في الدقهلية

الأقصر - محمد محروس:

شهد قصر ثقافة الأقصر، افتتاح مؤتمر "المرأة صانعة السلام.. معاً ضد التطرف والإرهاب" الذي يقيمه المجلس القومي للمرأة على مستوى محافظات الجمهورية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسلام.

جاء ذلك بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتورة سعاد سعد، مقررة المجلس القومي للمرأة بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية، ورجال الدين المسيحي والإسلامي.

وقالت الدكتورة سعاد سعد، إن الهدف من هذا المؤتمر التأكيد على دور المرأة المصرية في دعم الوطن ضد الإرهاب والتطرف الديني، ويتناول المؤتمر مناقشة أسباب وعوامل التطرف الديني وسبل مكافحته من المهد بتنشة أجيال عقلانية تتقبل الاختلاف والآخر من خلال دور كل امرأة فى تنشئة أبنائها.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، على دور المرأة الفعال في تربية نشء واع بحرية الفكر والمعتقدات بمنظور حديث ومتطور بعيدًا عن التطرف الديني من خلال فتح أبواب النقاش المتحضر مع الأبناء وزرع مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتقبل الآخر منذ الطفولة.

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