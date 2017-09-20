مدير أمن الدقهلية يتفقد سجن جمصة ويكرم المتميزين

الدقهلية- رامي القناوي:

كرم اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، اليوم، عددا من أمناء الشرطة والأفراد بقسم شرطة جمصة، لتفانيهم في العمل.

وقدم مدير الأمن شهادات التقدير لكل من الأمناء سالم عبدالرحمن ربيع، ورضا أحمدالسيد بقوة قسم الشرطة، وذلك أثناء تفقده قسم شرطه جمصه، تقديرا لجهودهم في تحقيق الأمن وحسن معاملة المواطنين وجهودهم وكفاءتهم خلال الفتره الماضية.

حضر التكريم اللواء عماد يحيى، مساعد مدير أمن الدقهلية، والعميد محمد الإمبابي، مأمور قسم شرطة جمصة، والرائد محمد فوزي، رئيس وحدة مباحث القسم.

وأشاد مدير أمن الدقهلية، بما يقدمه رجال قسم شرطة جمصة، من أعمال للحفاظ على الأمن وحسن معاملة الجمهور وبث الطمأنينة في نفوس الأهالي، كما أثنى مدير الأمن أثناء مروره على سجن جمصة، بالملازم أول هشام عبدالرازق، مسؤول السجن لجهوده وحسن المعاملة.