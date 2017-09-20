مستشفيات القليوبية تستقبل 1043 حالة وفاة وإصابة بسبب حوادث الطرق
مستشفيات القليوبية تستقبل 1043 حالة وفاة وإصابة بسبب حوادث الطرق
03:41 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
وزارة الصحة
القليوبية - أسامة علاء الدين:
قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المستشفيات التابعة للمديرية استقبلت 1043 حالة ما بين "وفيات ومصابين"، بسبب حوادث الطرق على مستوى مناطق المحافظة، خلال الفترة من يناير العام الجاري وحتى شهر يوليو.
وأوضح "الطباخ" في تصريحات صحفية، أن المستشفيات في مدن ومراكز المحافظة تستقبل جميع حالات المصابين أو الوفيات جراء حوادث الطرق، ويتم حصرها فور وصولها إلى المستشفيات وإبلاغ وزارة الصحة وأجهزة الأمن.
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