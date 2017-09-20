تحرير 2649 محضرا خلال حملة لإزالة التعديات في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

شن ضباط وأفراد إدارة شرطة المرافق بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بمركز ومدينة أجا، لإزالة المخالفات والتعديات على الطريق العام.

وتمكنت الحملة من إزالة كافة الإشغالات والتعديات بشوارع المدينة وإزالة تعديات على الأرصفة، وكراسي المقاهي بمدينة أجا، وتحرير محاضر لمنشآت دون ترخيص.

وأسفرت الحملة عن تحرير 2946 محضر، وإزالة 15 كشك، وأودعت المضبوطات في مخازن مجلس مدينة أجا، وفتح عدة شوارع أغلقت بسبب التعديات.

قاد الحملة العميد حسام حامد، مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد خالد دويدار، رئيس مباحث شرطة المرافق، والرائد أمير الطنبولي، وكيل قسم شرطة المرافق، وقوة مرافقة لهم، من الأمناء والأفراد،