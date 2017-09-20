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إحالة 33 معلما للتحقيق بتهمة التزوير في مسابقة الـ 300 معلم بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

إحالة 33 معلما للتحقيق بتهمة التزوير في مسابقة الـ 300 معلم بالوادي الجديد

03:31 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

إحالة 33 معلما للتحقيق بتهمة التزوير في مسابقة الـ 300 معلم بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، إحالة ملفات 33 معلما ومعلمة، إلى جهات التحقيق بتهمة التزوير في شهادات جامعية في مسابقة توظيف وتعيين 300 معلم بمركزي الفرافرة وباريس.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الدكتور غازي البنواني، لـ"مصراوي"، أن المديرية اكتشفت 33 مزورًا من المعلمين والمعلمات الذين تقدموا لمسابقة التعيين الأخيرة، لتشغيل 300 معلم بمركزي الفرافرة وباريس، لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية بالمركزين، حيث وصلت للمديرية عددًا من الردود من عدة جامعات مختلفة تفيد عدم صحة الشهادات التي تقدم بها الخريجين من خلال مسابقة الـ 300 معلم، والتي تم الاستفسار عنها من خلال هذه الجامعات.

وأوضح البنواني، أن المديرية أرسلت لعدد من الجامعات تستفسر عن صلاحية شهادات الدبلومات التي تقدم بها العديد من الفائزين في مسابقة الـ 300 معلم، والتي تعطيهم أفضلية في الحصول علي الوظيفة عن غيرهم، وقد ردت بعض الجامعات بعدم صلاحية هذه الشهادات، والتي ليس لها وجود بدفاتر الخريجين بالجامعات.

وكانت محافظة الوادي الجديد أعلنت مارس العام الماضي، عن مسابقة لتوظيف 300 معلم بمركزين الفرافرة وباريس منذ شهرين نتيجة المسابقة، والتظلمات لتسليم المعلمين الجدد عملهم بداية العام الدراسي المقبل.

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مصراوي Masrawy

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