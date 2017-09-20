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توقيع معاهدة في الأمم المتحدة تحظر رمزيا السلاح النووي

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مصراوي Masrawy

توقيع معاهدة في الأمم المتحدة تحظر رمزيا السلاح النووي

03:38 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

توقيع معاهدة في الأمم المتحدة تحظر رمزيا السلاح النووي

الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش (الثاني

نيويورك – (أ ف ب):
وقعت نحو 50 دولة في مقدمها البرازيل الأربعاء معاهدة تحظر السلاح النووي تعتبر أبعادها رمزية بسبب مقاطعة القوى النووية الكبرى لهذا النص.

والمعاهدة التي أعدت خلال بضعة أشهر اعتمدتها في يوليو 122 دولة في الأمم المتحدة إثر مفاوضات قادتها النمسا والبرازيل والمكسيك وجنوب افريقيا ونيوزيلاندا. وستدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليها من قبل الدول الخمسين.

ولم تشارك أي من الدول التسع التي تملك السلاح النووي - الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية واسرائيل- في المفاوضات.

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسميا حفل التوقيع في الأمم المتحدة واصفا المعاهدة بأنها تشكل حجر زاوية في جهود نزع الأسلحة النووية لكنه أقر في الوقت نفسه بأنه لا يزال يلزم المزيد من العمل لكي يتخلص العالم من مخزونه البالغ 15 الف رأس نووي.

وقال جوتيريش "يجب أن نواصل هذا الطريق الصعب نحو القضاء على الترسانات النووية".

وكان الرئيس البرازيلي ميشال تامر أول الموقعين على المعاهدة خلال حفل نظم على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.

ويأتي ذلك غداة تهديد الرئيس الأمريكي دونالد "بتدمير بالكامل" إذا اضطرت الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها أو عن حلفائها.

هذا المحتوى من

AFP

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