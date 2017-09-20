بعد إغلاق قناة «صوت الشعب».. هل يلجأ البرلمان لتعيين متحدث رسمي؟

التحرير

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طالب عدد من النواب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بضرورة تعيين متحدث رسمي للبرلمان، لنقل ما يدور تحت القبة للرأي العام، بدلا من اعتماد المواطنين على بعض وسائل الإعلام التي تتعمد تشويه صورة البرلمان ونوابه.

ودائما ما كان يتردد اسم النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام لتولي هذا المنصب نظرا لخبرته الطويلة في الإعلام، حيث كان وزيرا للإعلام، إضافة إلى توليه منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، إضافة إلى أن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس دائم الاعتماد عليه في الحديث إلى وسائل الإعلام في عدد من القضايا التي تخص البرلمان، وكان آخرها المؤتمر الصحفي الذي عقده لعرض إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، لكن هيكل نفسه دائما ما ينفي توليه هذا المنصب، وأنه يتحدث فقط بتكليف من رئيس المجلس.

وقال النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الإعلام، إن مجلس النواب بات الآن في حاجة ماسة إلى تعيين متحدث رسمي له، بعد قرار إغلاق قناة صوت الشعب، التي كانت المصدر الأكثر دقة في نقل ما يدور تحت القبة.

وأضاف في تصريحات لـ«التحرير»، أن كثيرًا من وسائل الإعلام دأبت على تشويه صورة البرلمان ونوابه، سواء بشكل متعمد أو غير متعمد، وذلك بإظهاره أنه لا يهتم بقضايا المواطن العادي، ويركز على كل ما هو سلبي دون عكس كل ما يدور داخل البرلمان بحيادية.

وأضاف: «بعض وسائل الإعلام التي لا تريد الخير لمصر هي التي تتعمد تشويه صورة البرلمان والتقليل من إنجازات نوابه، مطالبا رئيس المجلس بضرورة تعيين متحدث رسمي ينقل المجهود الذي يبذله النواب ويبرزه للرأي العام، ويسرد ما يحققه البرلمان ونوابه من تشريعات تحقق طموحات الشعب.

وقال هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30 البرلماني، إن وجود متحدث للبرلمان لا بد أن يتوفر فيه عدة شروط، على رأسها الحياد من كل الأحزاب والائتلافات داخل المجلس، وعدم امتلاك أي صفة نيابية بالمجلس، حتى لا يكون سوى ممثل لحزبه أو الائتلاف الذي ينتمي إليه ولا يعبر عن كل أعضاء المجلس.

وأضاف: «بث الجلسات على الهواء ليس فقط ما نطالب به ولكننا نطالب أيضا بتطبيق التصويت الإلكتروني وتطبيق اللائحة، وهذه عناصر رئيسية بالمجلس تحدد وجود المجلس من عدمه».

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واستنكر الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، القرار الصادر من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، بشأن تنفيذ قرار إغلاق قناة صوت الشعب المتخصصة فى نقل البث المسجل لجلسات مجلس النواب، ووصفه بأنه قرار لا يتماشى مع حق المواطن فى المعرفة، وأن يكون شاهد عيان على من فوضهم للحديث باسمه فى البرلمان، حتى لا يتم التلاعب به.

وتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء مثل هذا القرار، خاصة أنه لم يأت مسبّبًا، وعن الداعى للإصرار على تلك الخطوة رغم رفض كثيرين لها، خاصة أن تلك القناة هى الوحيدة التى تتولى نقل الجلسات، وتعتبر مادة أرشيفية للتاريخ وتسجيل مواقف الأعضاء دون أى تزييف أو تجميل، إضافة إلى دورها فى بيان كيفية محاسبة المسؤولين علانية.

وأكد المتحدث باسم حزب الوفد فى بيانه، أنه ليس هناك ما يخشاه كنائب حتى يوافق على مثل هذا القرار، وأن رفضه الشديد للأمر يأتى إيمانا منه بحق المواطن فى مراقبة الأعضاء والمسؤولين، كامتداد لدور النائب فى مراقبة المسؤولين والكشف عن أخطائهم ومحاسبتهم دون أى مواربة.

يُذكر أن النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، كان قد تقدم من قبل بسؤال للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عند بداية الإعلان عن قرار وقف القناة، تضمن المطالبة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ قرار الإيقاف، وطالب بإحالة سؤاله إلى لجنة الإعلام بالمجلس لدراسته.