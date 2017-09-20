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محافظ الغربية: توصيل الصرف الصحي للمنازل بـ«التقسيط»

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محافظ الغربية: توصيل الصرف الصحي للمنازل بـ«التقسيط» محافظ الغربية: توصيل الصرف الصحي للمنازل بـ«التقسيط»

التحرير

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وقّع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ومدير بنك التنمية الصناعيه بطنطا، وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالغربية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون لتمويل الوصلات المنزليه للصرف الصحي بفائدة مُبسطة يتم تحصيلها على فاتورة المياه، وتسديد أقساط البنك عن طريق الشركة.

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وأصدر محافظ الغربية تعليماته لمسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بالتواصل مع المواطنين لتوعيتهم بالإجراءات التي تتم لعمل الوصلات المنزلية والاستفادة من القروض الميسرة، مُشددًا على ضرورة تسهيل الإجراءات تيسيرًا على المواطنين.

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حضر توقيع البروتوكول المهندس إبراهيم الأشقر مدير الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والمهندس عادل عطية مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.

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