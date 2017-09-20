أخبار عاجلة

اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح قدرة الساحر على تغيير حقيقة الأشياء -
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 45 هاربا من أحكام قضائية بدمياط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 45 هاربا من أحكام قضائية بدمياط

03:27 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

ضبط 45 هاربا من أحكام قضائية بدمياط

مدير أمن دمياط يقود حملة أمنية

دمياط - محمد إبراهيم:
قاد اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن دمياط، اليوم الأربعاء، حملة شملت مناطق عدة بمركز الزرقا أسفرت عن ضبط 45 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية إلى جانب ضبط "م. ب"، مسجل شقي، وبحوزته سلاح ناري محلي الصنع "فرد خرطوش"، كما جرى ضبط 350 جرام هيروين بحوزة أحد المطلوبين لدى جهات التحقيق.

ونجحت الحملة في ضبط 6 دراجات نارية دون لوحات معدنية و671 مخالفة متنوعة وتحصيل مبلغ قيمته 31 ألف جنيه.

وأشرف مدير الأمن على مراقبة عدد من البدالين التموينيين وجرى ضبط 3 قضايا لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي 560 كيلو جرام، وقضية بيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر المقرر، و6 قضايا "عدم حمل شهادة صحية"، و5 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 16 كيلو "بانجو" بحوزة سائق وعاطل في أسوان

    أخبار

  • ضبط 31 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بدمياط في حملة مفاجئة

    أخبار

  • ضبط 12 قطعة سلاح و5 هاربين من أحكام جنائية بقنا

    أخبار

  • بالصور.. حملة أمنية لمدير أمن الإسماعيلية بالأكمنة الحدودية بسيناء

    أخبار

إعلان

e54d1fdcf8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين

اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين