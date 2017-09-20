ضبط 45 هاربا من أحكام قضائية بدمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

قاد اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن دمياط، اليوم الأربعاء، حملة شملت مناطق عدة بمركز الزرقا أسفرت عن ضبط 45 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية إلى جانب ضبط "م. ب"، مسجل شقي، وبحوزته سلاح ناري محلي الصنع "فرد خرطوش"، كما جرى ضبط 350 جرام هيروين بحوزة أحد المطلوبين لدى جهات التحقيق.

ونجحت الحملة في ضبط 6 دراجات نارية دون لوحات معدنية و671 مخالفة متنوعة وتحصيل مبلغ قيمته 31 ألف جنيه.

وأشرف مدير الأمن على مراقبة عدد من البدالين التموينيين وجرى ضبط 3 قضايا لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي 560 كيلو جرام، وقضية بيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر المقرر، و6 قضايا "عدم حمل شهادة صحية"، و5 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار.