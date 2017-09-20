تأجيل محاكمة 45 متهمًا في خلية "تفجير أبراج الضغط العالي" لـ 8 نوفمبر

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار خالد عوض، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 45 متهمًا من بينهم 10 هاربين، بالقضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، لجلسة 8 نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لسماع الشهود.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.