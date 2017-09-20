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تأجيل محاكمة الفنانة راندا البحيري بتهمة التزوير لـ 27 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة الفنانة راندا البحيري بتهمة التزوير لـ 27 سبتمبر

03:24 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

تأجيل محاكمة الفنانة راندا البحيري بتهمة التزوير لـ 27 سبتمبر

كتب - محمود السعيد:
قررت محكمة جنح مستأنف عابدين، اليوم الأربعاء، تأجيل استئناف راندا البحيري ومحاميها على حكم حبسهما بتهمة "التزوير"، لجلسة 27 سبتمبر للمرافعة.

وصلت الفنانة راندة البحيري، الي محكمة جنوب القاهرة، بزينهم، لنظر أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدمة منها ومحاميها شاهين عبد القادر على حكم حبسهما عاما مع الشغل، بعد إدانتهما بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة .

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مصراوي Masrawy

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