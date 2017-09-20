تأجيل محاكمة الفنانة راندا البحيري بتهمة التزوير لـ 27 سبتمبر
تأجيل محاكمة الفنانة راندا البحيري بتهمة التزوير لـ 27 سبتمبر
03:24 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
كتب - محمود السعيد:
قررت محكمة جنح مستأنف عابدين، اليوم الأربعاء، تأجيل استئناف راندا البحيري ومحاميها على حكم حبسهما بتهمة "التزوير"، لجلسة 27 سبتمبر للمرافعة.
وصلت الفنانة راندة البحيري، الي محكمة جنوب القاهرة، بزينهم، لنظر أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدمة منها ومحاميها شاهين عبد القادر على حكم حبسهما عاما مع الشغل، بعد إدانتهما بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة .
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