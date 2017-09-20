تأجيل إعادة محاكمة 15 متهمًا بأحداث "اقتحام مركز كرداسة الأولى" لـ9 نوفمبر

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما في أحداث مركز كرداسة، التي وقعت في مطلع يوليو من عام 2013، بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى"، لـ9 نوفمبر

وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع الشهود.

كانت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت في 20 أبريل 2015 بالإعدام شنقا على 15 متهما حضوريا و13 متهما آخرين غيابيا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر بالقضية لكونه حدثا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.