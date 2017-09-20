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بالصور.. علي جمعة يكرم رئيس جامعة القاهرة ويهديه درع "مصر الخير"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. علي جمعة يكرم رئيس جامعة القاهرة ويهديه درع " الخير"

03:27 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

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كتب - محمد قاسم:

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك على هامش احتفالية مؤسسة مصر الخير بـ"اليوم المصري للتعليم" في جامعة القاهرة، والذي تم خلاله الاحتفاء بخريجي برامج مؤسسة مصر الخير التعليمية.

وكرم الدكتور علي جمعة، رئيس جامعة القاهرة وأهداه درع "مؤسسة مصر الخير"، كما كرم أيضًا بعض الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة، خلال الاحتفالية.

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